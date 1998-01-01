تركيا: نتنياهو يمارس "عنصرية صارخة"

القدس المحتلة / سما /

قالت تركيا الثلاثاء ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يمارس "عنصرية صارخة" بعد تأكيده أن إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها بل "فقط للشعب اليهودي".

وغرد ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أدين هذه العنصرية الصارخة وهذا التمييز".

وأضاف "يعيش 1,6 مليون عربي مسلم في اسرائيل. هل ستتحرك الحكومات الغربية أو أنها ستصمت مرة أخرى تحت الضغط؟".

وقال نتنياهو الأحد أن اسرائيل ليست دولة "لجميع مواطنيها" بل "فقط للشعب اليهودي" مستثنيا الفلسطينيين العرب في اسرائيل، وذلك في خضم حملة الانتخابات التشريعية في 9 نيسان/أبريل.

وكان نتنياهو يرد على حسابه على انستغرام على جدل أثارته تصريحات الممثلة روتيم سيلا على الموقع نفسه.

وكانت الممثلة والعارضة الشهيرة وجهت رسالة دافعت فيها عن حقوق الفلسطينيين العرب الذين يشكلون 17,5% من السكان وأكدت أن "دولة اسرائيل لجميع مواطنيها".

ورد نتنياهو بالقول إن جميع المواطنين ومن بينهم العرب لهم حقوق متساوية، إلا أنه أشار إلى قانون مثير للجدل تم إقراره العام الماضي يعلن إسرائيل دولة لليهود.

وقال "إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها .. وطبقا لقانون الجنسية الأساسي الذي أقريناه، فإن إسرائيل هي دولة الأمة اليهودية فقط".