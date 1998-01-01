الخارجية الإماراتية ترد على نتنياهو وتصف تصريحاته بـ"أمر مخجل "

القدس المحتلة / سما /

انتقد وزير الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إن إسرائيل ليست دولة كل مواطنيها على الإطلاق.

وكتب الوزير الاماراتي أنور قرقاش على حسابه في تويتر: "كلمات نتنياهو ليست مثيرة للاشمئزاز فحسب، بل تزود المتطرفين بالمبررات التي يبحثون عنها. هذا النهج المخزي يقوض الطريق نحو السلام".

يذكر انه لا يوجد بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية، لكن تقارير عديدة تحدثت في السنوات الأخيرة، عن اتصالات بين نتنياهو وكبار المسؤولين في أبو ظبي.

فقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، إن إسرائيل تجري حاليًا اتصالات مع ست "دول عربية وإسلامية مهمة، كانت حتى وقت قريب معادية لإسرائيل". ووفقًا لنتنياهو "هناك عملية تطبيع متسارعة، في السر أيضاً".