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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة من بينهم نائب عن حماس

الأربعاء 13 مارس 2019 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة من بينهم نائب عن حماس


رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في محافظات الضفة الغربية فجر اليوم.

وعرف من معتقلي الضفة فجر الأربعاء:
١. النائب عن حماس الشيخ محمد أبو طير- البيرة
٢. حافظ عمر- رام الله
٣. عز الدين أبو دية- مخيم نور شمس بطولكرم
٤. علي عودة- طولكرم
٥. أسيد فراس أبو لبدة- قلقيلية
٦. عمر حسن سلامة- عزون شرق قلقيلية
٧. أسامة معين حسين- عزون
٨. صهيب مجدي أبو الهيجا- مخيم جنين
٩. هاني بني غرة- مخيم جنين
١٠. عبود أبو زاغة- مخيم جنين
١١. المحرر شراع الهنداوي- جنين
١٢. نزار أبو حماد- جنين
١٣. صايل عبد المهدي زيدات- بني نعيم شرق الخليل
١٤. باسل رامي الواوي- مخيم الفوار جنوب الخليل
١٥. مازن أحمد أبو ستة- العوجا قرب أريحا

١٦. بشار سائد برجس- الجديرة شمال غرب القدس
١٧. خالد غنيمات- صوريف شمال الخليل
١٨. إياد غنيمات- صوريف
* اعتقال الشابين جهاد شحادة من طولكرم ومحمد صبح من مخيم الفارعة قرب نابلس على حاجزين عسكريين.

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