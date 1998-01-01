الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة من بينهم نائب عن حماس

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في محافظات الضفة الغربية فجر اليوم.
وعرف من معتقلي الضفة فجر الأربعاء:
١. النائب عن حماس الشيخ محمد أبو طير- البيرة
٢. حافظ عمر- رام الله
٣. عز الدين أبو دية- مخيم نور شمس بطولكرم
٤. علي عودة- طولكرم
٥. أسيد فراس أبو لبدة- قلقيلية
٦. عمر حسن سلامة- عزون شرق قلقيلية
٧. أسامة معين حسين- عزون
٨. صهيب مجدي أبو الهيجا- مخيم جنين
٩. هاني بني غرة- مخيم جنين
١٠. عبود أبو زاغة- مخيم جنين
١١. المحرر شراع الهنداوي- جنين
١٢. نزار أبو حماد- جنين
١٣. صايل عبد المهدي زيدات- بني نعيم شرق الخليل
١٤. باسل رامي الواوي- مخيم الفوار جنوب الخليل
١٥. مازن أحمد أبو ستة- العوجا قرب أريحا
١٦. بشار سائد برجس- الجديرة شمال غرب القدس
١٧. خالد غنيمات- صوريف شمال الخليل
١٨. إياد غنيمات- صوريف
* اعتقال الشابين جهاد شحادة من طولكرم ومحمد صبح من مخيم الفارعة قرب نابلس على حاجزين عسكريين.