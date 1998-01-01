منخفض جوي فجر يوم غد

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود أن يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة

وفي يوم غد الخميس يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الامطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة

وفي يوم الجمعة يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار خلال ساعات النهار، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وفي يوم السبت يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتسقط تدريجياً الأمطار التي تكون غزيرة أحياناً، وخاصة خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة

وفي يوم الأحد يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً غائم، وبارداً بوجخ عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الامطار خلال ساعات النهار، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة