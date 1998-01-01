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محكمة الاحتلال تمدد توقيف ثلاثة طلاب جامعيين

الثلاثاء 12 مارس 2019 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تمدد توقيف ثلاثة طلاب جامعيين


جنين / سما /

مددت سلطات الاحتلال في محكمة سالم العسكرية، اليوم الثلاثاء، توقيف ثلاثة طلاب جامعيين من جنين لفترات متفاوتة.

و قال ذوو الأسرى يزن وليد بداد، وحمودة علي السمودي، وعمار ياسر الأشقر ، إن المحكمة العسكرية مددت توقيف بداد والأشقر الخامسة على التوالي وهم طلاب في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، فيما مددت توقيف سمودي للمرة السادسة على التوالي وهو طالب في الجامعة العربية الأمريكية بجنين، وذلك تحت حجج وذرائع أمنية.

وأضاف ذوي الأشقر والسمودي: أنه تم إرجاعهم الى معتقل "بيت حتكفا" قسم التحقيق لعدة ستة أيام، وبداد إلى معتقل الجلمة حتى السابع عشر من الشهر المقبل.

#محكمة الاحتلال #توقيف #جنين

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