هيئة الأسرى: الشوبكي يبلغ عامه الثمانين في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إن المعتقل اللواء فؤاد الشوبكي، أكبر المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قد بلغ عامه الـ80.

وقال قدري ابو بكر رئيس الهيئة ، في بيان صحفي، إن الشوبكي محكوم بالسجن لمدة 20 عاماً ومعتقل منذ عام 2006، يعاني من عدة أمراض وتعرض على مدار عدة سنوات للإهمال الطبي، محملا الاحتلال كامل المسؤولية عن حياته وصحته، خاصة بعد رفضه عدة مرات الإفراج عنه بعد انقضاء ثلثي محكوميته.

يشار الى أن المحكمة العسكرية في سجن عوفر قررت في شهر سبتمبر من عام 2015 خصم 3 سنوات من حكم المعتقل الشوبكي لتصبح 17 عاما، بدلا من 20، بعد تقديم أكثر من طلب استئناف نتيجة ظروفه الصحية الصعبة، بينما عقدت له جلسه أخرى في شهر مايو من العام الماضي للنظر في الحكم الصادر بحقه، وتم تأجيلها إلى وقت غير محدد .