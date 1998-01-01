جنين: الاحتلال يعتقل فتى بعد احتجاز والده

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، فتى من مخيم جنين بعد احتجاز والده في معسكر سالم، وكثفت من تواجدها العسكري ونصبت حواجز عسكرية .

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى لؤي محمود الناطور "17" عام، لافتة إلى أن مخابرات الاحتلال استدعت والده لمراجعتها واحتجزته عدة ساعات ومن ثم أخلت سبيله بعد اعتقال نجله.

كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصبت حواجز عسكرية تركزت في محيط مدرسة الجامعة العربية الأمريكية، وبلدتي الزبابدة وقباطية، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين .