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مفتي مصر يندد بإغلاق الاحتلال بوابات الأقصى والاعتداء على المصلين

الثلاثاء 12 مارس 2019 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفتي مصر يندد بإغلاق الاحتلال بوابات الأقصى والاعتداء على المصلين


القاهرة /سما/

أدان شوقي علام مفتي الديار المصرية، اليوم الثلاثاء، قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي، بإغلاق كافة بوابات المسجد الأقصى، وما أعقبه من اقتحام مسجد قبة الصخرة والاعتداء على العاملين فيه والنساء والأطفال، واعتقال أربعة مواطنين بينهم سيدتان.

واستنكر مفتي مصر في بيان صحفي، الاقتحامات المتكررة لمئات المستوطنين للمسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال وأداء طقوسهم وصلواتهم التلمودية بداخله، إضافة إلى سلسلة الإجراءات القمعية، التي اتخذتها سلطات الاحتلال في الأيام الأخيرة بحق مدينة القدس المحتلة، وإغلاق مصلى "باب الرحمة" بالمسجد.

وحذر من استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية، ودعا إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدساتها.

و دعا العالمين الاسلامي والعربي بكافة منظماتهما وهيئاتهما والتحرك الدولي وكافة منظمات الأمم المتحدة المختصة وفي مقدمتها (اليونسكو) لوقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية التي تمثل تهديدًا خطيرًا على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.

#مفتي مصر #القدس #الاقصى

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