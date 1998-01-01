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السيسي يؤكد الالتزام بالمبادرة العربية كأساس لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي

الثلاثاء 12 مارس 2019 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يؤكد الالتزام بالمبادرة العربية كأساس لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي


القاهرة /سما/

 أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الالتزام بحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية، كأساس لتسوية الصراع بين الفلسطيني –الإسرائيلي.

وشدد السيسي، لدى استقباله اليوم وزيرة خارجية النرويج إينا إريكسن سوريدي، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، دعم بلاده لمختلف الجهود الرامية لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات.

وقال بسام راضي لمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إنه تم تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية، في ضوء الدور التاريخي الذي اضطلعت به النرويج في تيسير المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولاً إلى اتفاق أوسلو عام 1993، والحاجة الملحة لإعطاء دفعة قوية لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين.

واضاف: ان اللقاء شهد تباحثاً حول عدد من القضايا الإقليمية في ضوء الأزمات القائمة ببعض دول المنطقة، فضلًا عن جهود مكافحة الإرهاب والتطرف.

#الرئيس المصري #السيسي #المبادرة العربية #الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

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