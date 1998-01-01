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محملا الاحتلال المسؤولية.. الأردن: ما يجري بالأقصى مرفوض ويهدف لتأجيج الصراع الديني

الثلاثاء 12 مارس 2019 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
محملا الاحتلال المسؤولية.. الأردن: ما يجري بالأقصى مرفوض ويهدف لتأجيج الصراع الديني


عمان /سما/

حمل عبد الناصر أبو البصل وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأردني، اليوم الثلاثاء، السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولية ما جرى في المسجد الأقصى المبارك، واعتبره انتهاكا خطيرا لجميع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية.

وقال أبو البصل، في بيان صحفي، إن الأوقاف تتابع لحظة بلحظة وباهتمام شديد الأحداث التي تجري في المسجد الأقصى من افتعال أحداث وإيجاد مبررات لتفريغ المسجد من المصلين والمرابطين وإغلاق بواباته والاعتداء بالضرب من قبل شرطة الاحتلال على العاملين في الأقصى والاعتداء على النساء والرجال العزّل وإغلاق المسجد الذي أُعد للصلاة وللزيارة، وهو ما يشكل اعتداء صارخا على الحريات الدينية وأمر مرفوض ويسعى الاحتلال من ورائه إلى تأجيج الصراع الديني في المنطقة.

وأكد  وزير الأوقاف الأردني، على حرمة وقدسية المسجد الأقصى المبارك عند المسلمين جميعاً ووصف الاعتداء عليه أنه اعتداء على جميع المسلمين، وأن أي اعتداء على أي جزء من المسجد الأقصى المبارك أو العاملين به يمس الأمة الاسلامية كافة، ويوحدها جميعاً لحماية قبلة المسلمين الأولى ومسرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه للمساوات العلى  .

#الاردن #الاقصى #الاحتلال

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