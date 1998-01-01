عبد القادر: الاحتلال يلعب بالنار واشتعال مركز الشرطة في الأقصى مفتعل وتصعيد مقصود

القدس المحتلة / سما /

قال حاتم عبد القادر عضو مجلس الأوقاف في القدس، اليوم الثلاثاء، ان حادث اشتعال النار في مركز الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى هو مفتعل ومبيت، وتصعيد مقصود ومخطط له من جانب الشرطة.

واضاف في تصريح صحفي " وجاء متزامنا مع قرار المحكمة الإسرائيلية تأجيل النظر في القضية المرفوعة من المفتش العام للشرطة الإسرائيلية لإصدار قرار بإغلاق مبنى مصلى باب الرحمة ،وهي القضية التي لم يتعامل معها ولم يرد عليها مجلس الأوقاف.

وأوضح عبد القادر في "ان حجم التغول الوحشي للشرطة الإسرائيلية في مهاجمة المصلين دون تمييز والاعتداء على الشخصيات الدينية ومدير المسجد الأقصى والقائم بأعمال قاضي القضاة واقتحام المكاتب ثم إغلاق المسجد الأقصى بوجه المصلين حتى وصل الأمر إلى إغلاق أبواب البلدة القديمة ، كل ذلك يشير إلى أن هذا الحادث تم التدبير له مسبقا لتبرير هذا العدوان الهمجي وإرسال رسائل واضحة .

وحذر عضو مجلس الأوقاف في القدس، من أن استمرار هذا السلوك العدواني هو بمثابة لعب بالنار ، وأن هذا العدوان لن يزيد المقدسيين الا عزما وتمسكا ودفاعا عن قدسية المسجد الأقصى المبارك .