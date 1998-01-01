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داعيا لضبط النفس.. ملادينوف يعقب على احداث "الاقصى"

الثلاثاء 12 مارس 2019 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
داعيا لضبط النفس.. ملادينوف يعقب على احداث "الاقصى"


غزة / سما/

قال نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إنه يتابع الأحداث في الساحة المقدسة بالقدس بقلق.

وأوضح في تغريده عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "أماكن العبادة هي للصلاة، وليس للاستفزازات والعنف".

 وأضاف: "يجب ضبط النفس لتجنب تأجيج الوضع المتوتر بالفعل"، لافتا إلى أنه على الجميع ان يحترم الوضع القائم احتراما كاملا.

ويتعرض المسجد الاقصى لهجمة شرسة من قبل سلطات الاحتلال خصوصا بعد معاودة فتح مصلى باب الرحمة الذي كان قد اغلقه الاحتلال منذ نحو 15 سنة .

واغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم بوابات المسجد الاقصى ومنع المصلين من اداء الصلوات، وادعا جنود الاحتلال ان عددا من المصلين قاموا باحراق المخفر من خلال اطلاق الالعاب النارية نحوه، وهو ما تم نفيه من قبل المصلين ، مشيرين ان هذا الادعاء يأتي في سياق محاولة فرض سياسة الامر الوقع للسيطرة على المسجد الاقصى وتقسيمه، وان الحريق الذي حصل مفتعل من قبل الجنود أنفسهم .

I am following events at the holy esplanade in #Jerusalem with concern. Places of worship are for prayer, not for provocations and violence. Restraint must be shown to avoid inflaming an already tense situation. The status quo must be fully respected by all. #UN

— Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) ١٢ مارس ٢٠١٩
#ملادينوف #الاقصي #القدس

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