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أبو الغيط يبحث مع وزيرة خارجية النرويج مستجدات الأوضاع الفلسطينية

الثلاثاء 12 مارس 2019 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يبحث مع وزيرة خارجية النرويج مستجدات الأوضاع الفلسطينية


القاهرة /سما/

بحث أحمد ابو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الثلاثاء،  مع وزيرة خارجية النرويج اينه سواريدي، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية.

وقال محمود عفيفي المتحدث باسم الأمين العام، في تصريح صحفي عقب اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة اليوم إن الوزيرة النرويجية أهتمت بالتعرف على وجه الخصوص على وجهة نظر الأمين العام إزاء التطورات في فلسطين، وسبل استعادة فرص التوصل الى تسوية عادلة ودائمة لها على أساس حل الدولتين.

وأوضح عفيفي، أن الأمين العام أثنى على  التزام الحكومة النرويجية بدعم حل الدولتين، والعملية السياسية التي تؤدي اليه، وأيضاً مساندتها للشعب الفلسطيني، خاصةً من خلال رئاستها للجنة المؤقتة لتنسيق المساعدات للفلسطينيين، مشيرا الى أن الأمين العام حرص أيضا أن يطلع الوزيرة على المشهد بشكل متكامل، وأهمية التمسك بدعم أسس تسوية القضية الفلسطينية في مواجهة التصرفات الانفرادية للحكومة الاسرائيلية والضغوط التي تمارسها الادارة الامريكية، مع ما يستلزمه ذلك من الاستمرار في حشد المواقف الدولية المؤيدة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولحل الدولتين.

وأضاف: أن اللقاء شهد أيضاً التطرق الى نتائج القمة العربية الأوروبية الأولى  التي عقدت في شرم الشيخ يومي 24و25 فبراير الماضي، حيث اتفقت الوزيرة النرويجية مع الأمين العام على أن ما وصل للجانب النرويجي حول أعمال القمة يؤكد أنها اتسمت بالأهمية الكبيرة  للجانبين العربي والأوروبي، وأنها تعطي دفعة استراتيجية للتعاون بين الجانبين .

#الجامعة العربية #النرويج #فلسطين

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