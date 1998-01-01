جنين: الضابطة الجمركية تضبط بضائع ممنوع تداولها بالسوق

جنين / سما /

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية، اليوم الثلاثاء، في محافظة جنين كمية من البضائع الممنوع تداولها داخل الأسواق الفلسطينية نتيجة لما تشكله من خطر على المواطنين، وهي عبارة عن ألعاب نارية، بواريد بلاستيكية، صواعق كهرباء، وعلب غاز.

ووفقا لبيان العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، ضبط الكمية بناء على معلومة واردة لدى المديرية، وتم تحريك الطواقم للمكان وضبطت الكمية وتحفظت عليها لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وأهابت الضابطة الجمركية بالتجار ومروجي هذه البضائع بعدم تداولها والالتزام بالقوانين والتعليمات وبالأهالي وأولياء الأمور بعدم شراء وتداول هذه البضائع الخطرة على أطفالهم وعلى المجتمع والاستفادة وأخذ العبر من الإصابات والحوادث المتكررة جراء التهاون وعدم الالتزام.