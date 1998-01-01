نتنياهو: لدينا اتصالات مع 6 دول عربية وإسلامية كانت توصف بأنها معادية

القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، إن حكومته على اتصال مع 6 دول عربية وإسلامية كانت تعتبر من الدول المعادية لإسرائيل.

وأضاف خلال كلمة له في حفل تأبين لإحياء ذكرى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ليفي أشكول "نحتفظ بعلاقات واتصالات مع 6 دول عربية وإسلامية مهمة، كانت حتى وقت قريب توصف أنها معادية لإسرائيل".

وأوضح أن "هذه اتصالات وعلاقات مهمة للغاية من أجل عملية السلام". مضيفا "إسرائيل تتقدم في اتصالاتها وعلاقاتها واتفاقها مع جيرانها الآخرين، ولكن ليس مع جميعهم، نحن نفعل ذلك تجاه أجزاء كبيرة من العالم العربي والإسلامي".