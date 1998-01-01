غانتس: سنعارض بناء ميناء لصالح حماس في غزة ومستقبل القطاع يقع على عاتقها

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، أن بيني غانتس زعيم حزب "أزرق- أبيض" الإسرائيلي، المنافس الأقوى لنتنياهو، تهرب من سؤال وجه له اليوم حول موقفه من حل الدولتين.

أوضح غانتس خلال لقاء جمعه مع 26 سفيرا من دول الاتحاد الأوروبي، أنه يفضل أن تبدأ إسرائيل بإطلاق مبادرة سياسية واضحة بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية بصفتها الجهة الأقوى، ممتنعا عن التعبير لدعمه لحل الدولتين.

وحول غزة، قال أنه سيعارض بناء ميناء أو ممر بحري لصالح حماس في قطاع غزة. حيث وصف حماس بأنها "عصابة" تحتجز مليوني رهينة في غزة.

واضاف متسائلا: "هل تعتقدون أنه إذا كان هناك ميناء بحري في غزة فكل ما سيستوردونه هو عصير البرتقال؟ هل يريدون التنمية الاقتصادية؟".

واعتبر أن مستقبل غزة يقع على عاتق حماس وليس إسرائيل.

وتطرق للملف الإيراني، مؤكدا على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بأن تصبح قوة إقليمية، وسنستمر في دعم عزلها، وتقويض جهودها لزعزعة استقرار المنطقة، ومنع تطوير قدراتها العسكرية النووية.

وقال "إسرائيل لا تستطيع تحمل امتلاك إيران قنبلة نووية، وإذا استطعنا استخدام الدبلوماسية، فسنقوم بذلك، لكن لن أرفض أي بدائل أخرى".

وبشأن علاقته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على غرار التي تربط الأخير برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، قال "إن المصالح المشتركة تخلق العلاقات، إن إسرائيل وأميركا لديهم الكثير من المصالح المشتركة".

ووفقا لسفراء، فإن غانتس أبدى تفاؤله الشديد بإمكانية تحقيقه نتيجة هامة في الانتخابات المقبلة وتشكيل الحكومة.