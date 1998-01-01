حماس: شعبنا لن يسمح بمرور المحاولات الصهيونية لفرض وقائع جديدة بالأقصى

غزة / سما/

عقبت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" ، اليوم الثلاثاء، على الاعتداءات الاسرائيلية بحق المسجد الاقصى في القدس المحتلة.

وقالت الحركة في بيانها، إن أمتنا العربية والإسلامية وشعوبها الحية، وقواها الفاعلة، مدعوة إلى وقفة جادة مع أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والتصدي الفعلي لإجراءات الاحتلال واعتداءاته المتكررة على القدس وأهلها ومقدساتها.

وأضافت: تهيب "حماس" بجماهير شعبنا الأبي في القدس، والضفة الغربية، والداخل الفلسطيني إلى الزحف نحو المسجد الأقصى وكسر قرار الاحتلال "الإسرائيلي" بإغلاقه، وفرض إرادة المصلين بحقهم الكامل بالدخول والخروج من المسجد وقتما شاؤوا.

وشددت حركة حماس، على أن شعبنا الأبي لن يسمح بمرور المحاولات الصهيونية الهادفة إلى فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى تنتقص من حقنا الكامل فيه.