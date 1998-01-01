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ادعيس يستنكر إغلاق بوابات المسجد الأقصى

الثلاثاء 12 مارس 2019 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
ادعيس يستنكر إغلاق بوابات المسجد الأقصى


رام الله / سما /

استنكر يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الثلاثاء، قيام ضباط وجنود الاحتلال بإغلاق بوابات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمرابطين.

وأضاف: ان الاستمرار بهذه الجرائم بين الحين والآخر وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي  وبشكل علني يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات .

وجدد ادعيس دعوته للعرب والمسلمين بالتحرك لإنقاذ القدس ومسجدها الأقصى ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، داعيا إلى مزيد من اليقظة والمرابطة في الأقصى لتفويت الفرصة لأي انتهاكات جديدة.

#ادعيس #القدس #بوابات الاقصى #الاحتلال

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