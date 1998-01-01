ادعيس يستنكر إغلاق بوابات المسجد الأقصى

رام الله / سما /

استنكر يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الثلاثاء، قيام ضباط وجنود الاحتلال بإغلاق بوابات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمرابطين.

وأضاف: ان الاستمرار بهذه الجرائم بين الحين والآخر وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي وبشكل علني يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات .

وجدد ادعيس دعوته للعرب والمسلمين بالتحرك لإنقاذ القدس ومسجدها الأقصى ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، داعيا إلى مزيد من اليقظة والمرابطة في الأقصى لتفويت الفرصة لأي انتهاكات جديدة.