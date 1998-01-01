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الحكومة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الحصار والتصعيد في القدس

الثلاثاء 12 مارس 2019 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الحصار والتصعيد في القدس


رام الله / سما /

 حذرت حكومة تسيير الأعمال، اليوم الثلاثاء،  من العدوان الخطير الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك. 

وطالب يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة، بتحرك الحكومات العربية والإسلامية على كافة المستويات وتدخل المجتمع الدولي السريع من أجل وقف الحصار والتصعيد والاعتداء على المصلين وعلى حرمة المسجد الأقصى المبارك.

وأكد أن قوات الاحتلال تسعى لتنفيذ مخططاتها القاضية بالاستيلاء على المسجد الأقصى وطمس المعالم العربية الطبيعية والحقيقية التي تميز مدينة القدس.

وشدد المتحدث باسم الحكومة، على أن كل ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي فيما يتصل بعاصمتنا مدينة القدس العربية المحتلة، هو باطل وينفذ بقوة الاحتلال وجبروت السلاح، وهو اعتداء سافر وخطير على بلادنا ومقدساتنا وعلى القوانين والشرائع الدولية.

#الحكومة الفلسطينية #اسرائيل #القدس #المجتمع الدولي

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