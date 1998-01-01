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فتح: إسرائيل تنفذ مخططا خطيرا في "الأقصى" ولن نسمح بتمريره

الثلاثاء 12 مارس 2019 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: إسرائيل تنفذ مخططا خطيرا في "الأقصى" ولن نسمح بتمريره


رام الله / سما /

أكدت حركة فتح، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وضعت خطة لإغلاق المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه على غرار الحرم الإبراهيمي في الخليل، من خلال افتعال أزمات متتالية واستفزازات متصاعدة لخلق مشكلة داخل باحات المسجد يتم أخذها كحجة لتنفيذ المخطط.

وأكد أسامة القواسمي المتحدث باسم الحركة وعضو مجلسها الثوري، أن "الأقصى" خط أحمر، وأن القدس بكل ما فيها فلسطينية خالصة، وأن العبث بالمقدسات وخاصة الأقصى المبارك، هو دعوة مباشرة للعنف، وأننا في فتح لن نسمح بتمرير المخطط الإسرائيلي مهما كلف الثمن.

وقال القواسمي إن إدخال الخمر وتدنيس المسجد الأقصى والاعتداء على الشيوخ ورجال الدين، والاعتقالات المتواصلة، وحملة الإبعاد عن القدس والأقصى، والاقتحامات اليومية لعصابات المستوطنين، ما هي إلا إجراءات مخططة مسبقا تهدف لتغيير الحقيقة وتنفيذ المخطط الذي سيقلب الأوضاع تماما.

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