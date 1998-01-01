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الهباش يعقب على الاعتداءات الاسرائيلية ضد المصلين بالقدس !!

الثلاثاء 12 مارس 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يعقب على الاعتداءات الاسرائيلية ضد المصلين بالقدس !!


رام الله / سما /

قال محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، اليوم الثلاثاء، إن عناصر شرطة الاحتلال الاسرائيلي هم مصدر التوتر الأساس والوحيد داخل المسجد الأقصى المبارك، فضلًا عن أنه ليس لهم أية شرعية أو سلطة قانونية على المسجد.

وأكد الهباش أن المسؤولية الأمنية والإدارية في المسجد الأقصى هي حق حصري للأوقاف الإسلامية، ولن نقبل تغيير الواقع التاريخي داخل الحرم القدسي .

جاءت تصريحات الهباش، اليوم  تعقيبا على الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها عناصر شرطة الاحتلال ضد المصلين من النساء والشيوخ وموظفي الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد الأقصى المبارك.

وأدان الهباش اعتداء عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين والمصلين داخل باحات الحرم القدسي الشريف، مطالبًا بمنع الشرطة الاحتلالية وقطعان المستوطنين من دخول الأقصى.

وحذر الهباش حكومة الاحتلال من مغبة ارتكاب أي حماقة داخل المسجد الأقصى المبارك الأمر الذي قد يؤدي الى تدهور الأمور الى ما لا تحمد عقباه، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني  مصمم على رفض أي وجود احتلالي داخل باحات الحرم القدسي الشريف سواء من قبل عناصر الشرطة أو غيرهم .

ودعا قاضي القضاة جميع أبناء شعبنا القادرين على الوصول الى الحرم القدسي الشريف الى الرباط داخل باحات المسجد الأقصى والتواجد الدائم فيه خشية أن تقدم شرطة الاحتلال على أي حماقة قد تؤدي الى مزيد من التدهور، وللحيلولة دون فرض واقع جديد داخل الحرم القدسي الشريف .

#محمود الهباش #القدس #الاحتلال

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