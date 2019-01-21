  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مرسوم رئاسي : المستشار أكرم الخطيب نائب عام دولة فلسطين

الثلاثاء 12 مارس 2019 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرسوم رئاسي : المستشار أكرم الخطيب نائب عام دولة فلسطين


رام الله /سما/

 أدى المستشار أكرم إسماعيل حسن الخطيب، اليمين القانونية، أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، نائبا عاما لدولة فلسطين.
وحضر مراسم أداء اليمين، وزير العدل علي أبو دياك، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية المستشار علي مهنا.
وكان قد اصدر الرئيس محمود عباس مرسوما يقضي بتعيين وتولي المستشار الاستاذ اكرم الخطيب نائب عام لدولة فلسطين.
وقد جاء مرسوم الرئيس بناء على تنسيب مجلس القضاء الاعلى في جلسته التي عقدت يوم اول امس وفق احكام المادة 63 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2001.
يذكر ان المستشار الخطيب قد تدرج في العمل بالنيابة العامة شاغلاً العديد من المناصب فيها واقترن اسمة بهيئة مكافحة الفساد منذ انشائها مساعداً للنائب العام فيها ليتولى بتاريخ 21/1/2019 مسيرا لاعمال النائب العام لتاتي الثقة العالية بموجب مرسوم فخامة الرئيس في هذا اليوم ليشغل منصب النائب العام لدولة فلسطين.
 

الأكثر قراءة اليوم

بتكلفة 1.7 مليون دولار.. العمادي يوقّع عقود 3 مشاريع جديدة في غزة

حسين الشيخ يعقب على إدخال أموال المنحة القطرية لغزة !!

فتح: الاموال الاسرائيلية لغزة هدفها الانفصال وأربع قضايا خطط لها الاحتلال ونفذتها "حماس"

ملادينوف يغادر قطاع غزة بعد زيارته للمنطقة الصناعية ولقائه العمادي

واشنطن تطلب معلومات عن مكان العاروري والتميمي وترصد 10 ملايين دولار مكافأة

سلطة النقد توضح اسباب تباين نسب صرف رواتب الموظفين أمس

البدء ببناء مقر "اللجنة القطرية" على أرض مهبط طيران الرئيس الشهيد "عرفات" بغزة

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية: حماس تتأهب وتحذر من عملية جوية موسعة قبل يوم الأرض

استشهاد شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في الخليل

الوفد المصري يصل غزة الخميس حاملا الرد الاسرائيلي على شروط حماس للتهدئة

33ira

فاجعة .. صور: وفاة شقيقتين واصابة ثالثة بجراح حرجة في حريق بمنزل برفح

وسط تعتيمٌ مقصودٌ و تسريبات كثيرة.. الكشف عن تفاصيل التفاهمات بين حماس وإسرائيل