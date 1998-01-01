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الاحتلال يخطر بوقف العمل في عدة منشآت ويستولي على جرار زراعي

الثلاثاء 12 مارس 2019 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT


الاغوار / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، بوقف العمل في عدة منشآت سكنية، وبركسات للماشية، كما استولت على جرار زراعي في مناطق متفرقة بالأغوار الشمالية.

وذكر مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن الاحتلال أخطر بوقف العمل في "كرفان"، وخلية شمسية في مدرسة التحدي (10) في خربة ابزيق شمال طوباس، بحجة تواجدهما في منطقة أثرية.

وأضاف بشارات أن الاحتلال أخطر بوقف العمل في 5 منشآت سكنية، وحظائر أغنام لمواطنين في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية، واستولى على جرار زراعي للمزارع ناصر عبد الرازق، أثناء تواجده في المنطقة.

#الاحتلال

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