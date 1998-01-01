عودة لا يستبعد المشاركة في حكومة مع غانتس ولابيد

القدس المحتلة / سما /

أعرب أيمن عودة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عن استعداده من حيث المبدأ للجلوس مع حكومة يقودها بيني غانتس – يائير لابيد.

وقال في مقابلة لموقع واي نيت العبري، وفق ما أوردته قناة مكان بالعربية، إن الجمهور العربي يعتقد بأنه مر بأفضل فترة برلمانية عندما كانت الأحزاب العربية تشكل كتلة مانعة في عهد رابين.

وأضاف هناك استعداد مبدئي لذلك، ولكن على الحكومة التي ستحظى بهذا الدعم أن تسير نحو السلام والمساواة، مع أنه يعتقد أن غانتس ولابيد بعيدان عن تحقيق هذه الغاية.

وحول توصية الجبهة بعهد مهمة تشكيل الحكومة إلى غانتس ولابيد، قال عودة إن على الاثنين أن يبذلا جهودًا جبارة ويصلا إلى الناصرة ليقنعا الجمهور بصدق خططهما.