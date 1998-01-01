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صحيفة عبرية: حماس تتأهب وتحذر من عملية جوية موسعة قبل يوم الأرض

الثلاثاء 12 مارس 2019 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: حماس تتأهب وتحذر من عملية جوية موسعة قبل يوم الأرض


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم العبرية"، النقاب عن تحذيرات وصلت لحركة حماس، في حال تعثر مفاوضات التهدئة فإن إسرائيل تفكر بتوجيه ضربة جوية موسعة لمواقع في غزة قبل 30/3 والمعروف بيوم الأرض.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر فلسطينية، قولها إن حماس تتأهب وتحذر عناصرها من إمكانية إقدام إسرائيل على شن عملية جوية عسكرية واسعة في قطاع غزة قبل الانتخابات الإسرائيلية.

يشار إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية نوهت أن هناك احتمالية عالية لاندلاع أحداث عنف بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، على خلفية المسيرات المزمعة تنظيمها نهاية الشهر في ذكرى يوم الأرض، والتي تعتبر الذكرى السنوية الأولى لمليونية مسيرات العودة.

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