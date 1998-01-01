الاحتلال يغلق كافة أبواب المسجد الأقصى اثر حريق بمركز شرطة الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوابات المسجد الأقصى المبارك، ظهر اليوم الثلاثاء، بعد اشتعال النيران في مخفر لشرطة الاحتلال في باحاته.

وقالت مصادر محلية إن قوات خاصة دخلت المسجد، فيما تم إغلاق البوابات ومنع دخول المصلين.

وقال مسؤول إعلامي في الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن عناصر شرطة الاحتلال اعتدوا بشكل همجي على عدد كبير من المتواجدين في المسجد من الرجال والنساء والأطفال وموظفي الأوقاف، والمرجعيات الدينية، بينهم الشيخ عمر الكسواني، والشيخ واصف البكري.

وأوضح فراس الدبس أن ما يحدث يحتاج لتحرّك سريع لإنقاذ الأقصى.

وذكرت القناة العبرية السابعة أنه تم اعتقال مشتبه به، بزعم إلقائه زجاجة حارقة على مخفر الشرطة داخل الأقصى.