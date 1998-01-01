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الاحتلال يستولي على خيمتين لإيواء المواشي غرب بيت لحم

الثلاثاء 12 مارس 2019 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على خيمتين لإيواء المواشي في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفاد نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون ، بأن قوات الاحتلال استولت على خيمتين في منطقة عين فارس غرب البلدة تعودان للمواطن محمود حسن شكارنة، دون سابق إنذار.

وأشار فنون الى أن قوات الاحتلال بهذا العمل تكون قد استولت على كافة الخيم التي تم منحها للمزارعين من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لدعم صمودهم قبل عام وعددها سبعة، لافتا إلى أن هذا يأتي في إطار منع المزارعين من الوصول الى المنطقة التي تعتبر المتنفس الزراعي، عدا عن ضخ المياه العادمة .

#الاحتلال

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