الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان تزور مناطق الاغوار الشمالية

الاغوار / سما /

نظمت الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان زيارة لمناطق الاغوار الشمالية ضمن سياسة دعم صمود هذه المناطق ضد الهجمة الشرسة الاستيطانية والتي تستهدف ما يقارب 60% من اراضي الدولة الفلسطينية وبحضور كل من مازن العزة منسق الحملة الشعبية , يوسف طميزي منسق الحملة في محافظة الخليل , عمر منصور منسق الحملة الشعبية في شمال الضفة الغربية والاغوار , الدكتور عثمان ابو صبحة منسق الحملة الشعبية جنوب الخليل ومسافر يطا ومحمد بشير منسق الشباب في الحملة الشعبية .

وأكد مازن العزة منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان ان هذه الزيارة اتت ضمن حملة تقوم بها الحملة الشعبية لدعم صمود هذه المناطق والتجهيز لفعاليات بمناسبة يوم الارض في أسبوع النضال ضد الأبرتهايد .

واضاف العزة ان من ضمن الزيارات للمنطقة هناك تم زيارة قرية العقبة وزيارة من عمل على بنائها في مناطق ج السيد سامي صادق المقعد المناضل والسماع الى قصته والذي عمل بارادته وصلابة موقفه على تثبيت هذه القرية وفتح الشوارع وبناء البيوت وازالة المعسكر المحيط بها والتوسع في القرية للحفاظ على الاراضي من المصادرة .

كما أشار العزة ان نموذج قرية العقبة يستحق انم يدرس في كل مواقع ج من اجل ان نعمل معا على تعميم هذا النموذج .

وتحدث عمر منصور منسق الحملة الشعبية في شمال الضفة الغربية والاغوار الى مخاطر الإجراءات الإسرائيلية التي تجري في منطقة الأغوار، والتي تستهدف ممارسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في مناطق واسعة.

ودعا منصور الحكومة الى زيادة توفير الموارد والاهتمام في دعم صمود الاهالي في القرى المهددة بالمصادرة ومناطق الاغوار والتي تمثل نسبة ما يقارب 60 % من الاراضي الفلسطينية

واكد يوسف طميزي منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في محافظة الخليل ان نموذج قرية العقبة وما قام به المناضل سامي صادق في تثبيت القرية والعمل على توفير مرافق الحياة من مدارس وعيادة طبية وايضا توفير فرص عمل لاهالي القرية في مصنع الالبان ومصنع تجفيف الاعشاب الطبية وعمل مرافق سياحية من اجل ان يكون هناك تجوال على هذه المنطقة على ان هذا هو النموذج الذي يجب ان نتعلم منه في كيفية الصمود وخلق ثقافة الاقتصاد المقاوم وبصمود الناس على الارض هو افضل مثال على بقائها صامدة .

واضاف الدكتور عثمان ابو صبحة منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في مناطق جنوب الخليل ومسافر يطا ان زيارتنا للمناطق المهددة بالاستيطان بدأت في مناطق الاغوار الشمالية وسوف يتم استكمالها في مناطق شمال الشفة وجنوبها من اجل تعزيز صمود اهالي القرى المههدة بالمصادرة ووضع اليات تعاون مع المجتمع المحلي والشراكة الحقيقية في دعم صمود الاهالي هناك .