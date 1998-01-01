أبو هولي يشدد على التنسيق والتعاون مع الوكالة لخدمة قضايا اللاجئين

غزة / سما /

أكد د. أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن نضالنا وعملنا مع الوكالة دائما من اجل خدمة وحشد الطاقات والأموال لدعم اللاجئين



وقال "د. أبو هولي خلال مهرجان نظمته مدرسة بنات المغازي الإعدادية (أ) لتكريم 40 طالبة من حافظات القرآن الكريم تحت عنوان (روح وريحان لحافظات القرآن) وتحت رعاية مدير منطقة شرق الوسطى التعليمية لدى الوكالة د. رائد عدوان أن الوكالة مؤسسة اممية يجب الحفاظ عليها وأن صراعنا مع الوكالة ليس بإغلاق مدارسها وتكسير مكاتبها والاعتداء على موظفيها وانما صراعنا من يريد أن يجفف مواردها ويطمس ويشطب ويمحو وجودها مؤكدا اننا شركاء معها في هذه السفينة "



وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين أننا في معركة لتجديد تفويض وكالة الغوث لهذا العام وهو عام هام للتجديد والذي يحدث كل ٣سنوات خاصة وأن الولايات المتحدة تسعى دائما أن لا تجدده وتحاول استبداله بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين



و قال "رئيس دائرة شؤون اللاجئين في كلمته بالمهرجان التكريمي الذي حضره رؤساء مجلس أولياء الامور المركزي والشيخ يوسف سلامة وزير الأوقاف السابق وممثلين عن اللجان الشعبية ووزارة الأوقاف والوجهاء والمخاتير والشخصيات الاعتبارية و الفصائل الفلسطينية ونظار المدارس أنني أشعر بالسعادة وانا استمع لهذه الفقرات الفنية من طالبات حافظات لكتاب الله و التي هي أفضل من كل الكلمات المزخرفة '



وأكد د. أبو هولي أن الأجيال التي تحفظ القرآن هي الأجيال التي تبني الوطن مقدما شكره لوكالة الغوث ومديرة المدرسة ومجلس أولياء الأمور المركزي على هذا الحفل المميز



وأضاف أن تخريج هذه الكوكبة لهو رسالة بأن الأجيال القادمة سيكونون الأفضل بالرغم من كل المؤامرات



وبدورها ألقت مديرة المدرسة غادة عوض كلمة رحبت فيها بالحضور قائلة إننا نكرم اليوم ثلة من الطالبات المتفوقات الحافظات لكتاب الله"



وأضافت في هذا المقام لا يسعنا الا ان نتقدم بقلوب تغمرها السعادة والحب الى ذويهم بالتهنئة على هذا الإنجاز والوصول الى هذه النتيجة؛ داعية الأهالي إلى الاستمرار في تشجيع بناتهن على قراءة القرآن وحفظه وتدبره والعمل بما جاء به .وقدمت عوض الشكر لكل من ساهم في انجاح هذا المهرجان



وبدره اعتبر الأستاذ رائد عدوان مدير منطقة شرق الوسطى التعليمية (أن تخرج 40 طالبة من مدرسة المغازي الاعدادية (أ) لهو مفخرة من قبل هذه المدرسة النموذجية المدرسة وطالباتها ، مهنئا حافظات القرآن على حفظ كتاب الله ).وقال " تحدثت عدة مرات في مواقف مختلفة ولكن في هذا المقام تعثر الكلام بي خاصة عند الحديث عن كلام الله"



ودعا د. عدوان الاهالي إلى تشجيع بناتهن لحفظ ولو أجزاء من كتاب الله .مقدما شكره لمديرة المدرسة عوض على هذا النشاط المميز الذي يخرج طالبات حافظات لكتاب الله سيلبسن ذويهم تاج الوقار



وتخلل الحفل تلاوة عطرة من القران بصوت الشيخ غسان الشوربجي ومن ثم السلام الوطني وكذلك استعراض تلة من الطالبات الحافظات للقرآن وسط تصفيق الحضور وأيضا و العديد من الفقرات الفنية والأناشيد الدينية وإلقاء الشعر .



وكرم المجلس المركزي لأولياء الأمور ممثلا برئيسه د. زاهر البنا و واصف أبو مشابخ ونصر البحيصي ود. عدوان د. أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين نظرا للدور الذي يقوم به و مواقفه المشرفة تجاه قضية اللاجئين وتبني قضاياهم والعمل على حلها خاصة ما يتعلق منها بالوكالة



وكرمت في المهرجان كذلك مديرة المدرسة غادة عوض على دورها بأنجاح هذا المهرجان وتخريج كوكبة من حفظة كتاب الله وكذلك الدور الكبير الذي تبذله لمصلحة الطالبات ؛مثمنا جهود الإدارة في هذه المدرسة والمعلمين.