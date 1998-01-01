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بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح "الأربعاء"

الثلاثاء 12 مارس 2019 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح "الأربعاء"


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة. الحافلات المراد سفرها:

وأفادت داخلية غزة، أنّ الحافلات المردا سفرها هي، الثانية والثالثة والرابعة، والخامسة حتى الرقم (70) من كشف (3/12).

وطالبت الداخلية، من المسافرين ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما طالبت، التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وناشدت، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لمعرفة الأسماء .. من  هنا

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