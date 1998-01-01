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حماس تندد بدعوة غرينبلات لملاحقة "العاروري"

الثلاثاء 12 مارس 2019 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تندد بدعوة غرينبلات لملاحقة "العاروري"


غزة / سما /

نددت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، بتصريحات جيسون غرينبلات، مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث للمفاوضات الدولية، التي وصف خلالها صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة بـ"الإرهابي"، وطالب بتقديم معلومات حول مكان إقامته.

واعتبر عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم الحركة، في تصريحات أوردتها وكالة "الأناضول" أن "مهاجمة غرينبلات للعاروري، والتهديد بملاحقته وتقديم مكافأة مالية، يعكس سياسة الإرهاب التي تمارسها الإدارة الأمريكية في المنطقة".

ورصد برنامج "مكافآت العدالة" الأميركي الخاص "بمكافحة الإرهاب" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، مبلغًا ماليًا قدره 10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والأسيرة المحررة أحلام التميمي. وخصص البرنامج 5 مليون دور لكل منهما، حيث نشر جيسون غرينبلات المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط، إعلانًا عن تلك المكافآت عبر صفحته في تويتر.

وغرّد "غرينبلات" أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، (صالح العاروري) "إرهابي مطلوب في ارتكاب جرائم فظيعة". وأضاف: "يمكنك المساعدة في جعل العالم أكثر أمانًا من خلال توفير معلومات سرية عنه وعن موقعه".

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