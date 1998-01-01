ضبط مخدرات داخل مراكب بحرية جنوب قطاع غزة

غزة / سما /

ضبط جهاز الشرطة البحرية، يوم الاثنين، كمية كبيرة من الحبوب المُخدرة بحوزة عدد من المُهربين داخل مراكب بحرية برفح جنوب قطاع غزة.

ضبط جهاز الشرطة البحرية، يوم الاثنين، كمية كبيرة من الحبوب المُخدرة بحوزة عدد من المُهربين داخل مراكب بحرية برفح جنوب قطاع غزة.

وتمكنت قوة من إدارتي خفر السواحل وأمن الساحل بالشرطة البحرية من ضبط 18 ألف حبة مُخدرة من نوع "روتانا" كانت بحوزة عدد من المراكب البحرية قبالة ساحل رفح خلال دورية لها.

وأفادت الشرطة البحرية أنه تم تحريز الكمية المضبوطة وتسليمها لإدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، لاستكمال الاجراءات، بينما جاري ملاحقة المُهربين لضبطهم.وتمكنت قوة من إدارتي خفر السواحل وأمن الساحل بالشرطة البحرية من ضبط 18 ألف حبة مُخدرة من نوع "روتانا" كانت بحوزة عدد من المراكب البحرية قبالة ساحل رفح خلال دورية لها.



وأفادت الشرطة البحرية أنه تم تحريز الكمية المضبوطة وتسليمها لإدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، لاستكمال الاجراءات، بينما جاري ملاحقة المُهربين لضبطهم.