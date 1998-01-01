4 أسرار لتجعلي زوجك يعشقك

وكالات / سما /

جمعنا اليوم أربع طرق جديدة لإغراء الزوج وجذبه للعلاقة الحميمة باشتياق وحب بعد غياب طويل، فإذا كان زوجك مسافرا وبعيدا عنك، أو إذا كان هناك عودة لحبكما وحياتكما الزوجية بعد الانفصال

اهتمي بنفسك أكثر

إذا كنتِ تعانين بنفسكِ مرة، فبعد عودة زوجكِ إليكِ اعتني بنفسكِ عشرات المرات، وذلك من خلال العناية بمظهركِ وملابسكِ والاهتمام بنعومة وجمال بشرتكِ، كذلك العناية بشعرك وأظافرك. والأهم من ذلك الاهتمام بوزنك ومظهرك الخارجي. فهناك عدد كبير جدًا من النساء اللواتي لا تهتمن بمظهرها ولا بوزنها باعتبارها تزوجت ولم يكن هناك داعٍ للاهتمام بشكلها ومظهرها، وهذا خط كبير لأن الرجل يحب دائمًا أن يرى زوجته جميلة وأنيقة طوال الوقت. وخاصة إذا مر عليكما تجربة انفصال أو تعرض حياتكما للخلافات والمشاكل. ففي هذه الحالة لابد وأن تضعين ببالك ضرورة الاهتمام بنفسك وبجمالك.

انتبهي لمواقفك معه

من أكثر الطرق المهمة التي لابد وأن تنظرين إليها سيدتي حتى تجذبين زوجك لممارسة العلاقة الحميمة بكل رضا وحب، هي الانتباه لحديثكِ ومواقفك معه. فإذا كنت حادة الطباع أو كان صوتك عاليا وطريقتك جافة وصعبة، فلابد من التخلي عن مثل هذه الطباع، واحرصي بأن يكون صوتك خافتا وتحدثي معه بالهمسات والنظرات الحنونة والرومانسية، فهذا من أهم الأساليب السحرية التي تكسب قلب زوجك من جديد وتمنحه الشعور بالرغبة لممارسة العلاقة الحميمة معكِ بكل حب ورضا ورغبة.

كوني مرحة وتخلي عن النكد

تسبب الزوجة النكدية انزعاجًا كبيرًا للزوج، وتجعله فاقدا للرغبة الجنسية، وعديم الشعور بالإثارة اتجاه زوجته، وذلك لأن المرأة النكدية لا تسبب للزوج الشعور بالمتعة واللذة خلال ممارسة العلاقة الحميمة. لذلك، عليكِ سيدتي بأن تكونين مرحة ومنفتحة ودائمة الضحك والمزاح معه، وتخلي عن النكد والشعور بالحالة النفسية السيئة، لأن هذه الأسباب تنعكس بشكل سلبي على العلاقة الحميمة بينك وبين زوجك. واعلمي أن الزوج يحب المرأة كثيرة الدعابة وخفيفة الظل والتي تتمتع بروح الشباب. فهو يبحث عن المرأة التي تخفف عنه المشاكل والصعاب والضغوط النفسية التي تواجه، وليس المرأة الكئيبة التي تزيد من حزنه وبؤسه.

جددي علاقتك الحميمية معه

كما يمكنكِ سيدتي المرأة تجديد العلاقة الحميمية بينك وبين زوجك بعد عودتكما لبعض من جديد، ولكن كيف يتم ذلك؟ حيث يمكنكِ التخلي عن الطرق التقليدية في علاقتك الحميمية بينك وبين الزوج.