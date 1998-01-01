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"ميلاد يوسف" يُغادر مسلسل باب الحارة

الثلاثاء 12 مارس 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"ميلاد يوسف" يُغادر مسلسل باب الحارة


وكالات / سما /

أعلن الفنان السوري ميلاد يوسف اعتذاره عن المشاركة في النسخة العاشرة من مسلسل "باب الحارة" التي تنتجها شركة "قبنّض" ويخرج جزأه العاشر محمد زهير رجب بحسب ما نقلت وكالة إرم نيوز.

ويؤدي ميلاد يوسف شخصية "عصام" الشهيرة، ابن "أبوعصام" وشقيق "معتز"، والتي رافقت العمل منذ جزئه الأول حتى التاسع.

من جهة أخرى، يواصل ميلاد يوسف تصوير شخصيته في خماسية "حوا" ضمن مسلسل "الحب جنون" من إنتاج شركة "غولدن لاين".

ويؤدي يوسف في الخماسية التي يخرجها فادي سليم شخصية "وديع"، وهو طبيب توليد وأمراض نسائية يعاني وخطيبته من مشكلة في الزواج، لكنهما قررا الزواج برغم وجود هذا العائق الذي يلاحقهما في حياتهما المشتركة ليؤثر عليها بشكل سلبي.

وتشارك ميلاد يوسف بطولة هذه الخماسية الفنانة سارة أبي كنعان.

و"الحب جنون" عمل اجتماعي معاصر موزع إلى خماسيات تتناول كل خماسية موضوعًا اجتماعيًا عنوانه الحب والحياة.

#عصام #باب الحارة #ميلاد يوسف

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