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أحمد حلمي ينشر صورة شقيقه للمرة الأولى

الثلاثاء 12 مارس 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد حلمي ينشر صورة شقيقه للمرة الأولى


وكالات / سما /

شارك الفنان المصري أحمد حلمي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة له برفقة شقيقه الأكبر خالد، وذلك للمرة الأولى.

أحمد حلمي، علق على الصورة قائلًا: "أخويا الكبير خالد حلمي.. شبه بعض جدا في النظارة... أحلى حاجه أن يكون عندك أخ أكبر منك.. بيكون مش بس أخ.. بيكون صاحب كمان.. ياسلاااام .. يا ما خلاني أنزل أجيب عيش بداله.. هه.. يلا .. الكبير كبير برضه.. حبيبي يا خالوده".

من ناحية أخرى، أعلن الفنان أحمد حلمي، رسميا عن بدء تصوير فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم "خيال مآته"، وذلك عبر خاصية الاستوري، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، والفيلم من إخراج خالد مرعي، وتأليف عبدالرحيم كمال، ومن إنتاج وليد صبري.

وعرض لأحمد حلمي، ضمن مهرجان شرم الشيخ فيلم The Crew، وهو من بطولة يسرا  ومنى زكي وشريف منير، بالإضافة إلى كبار صناع السينما في مصر، أمثال جابي خوري، ووحيد حامد، ومدحت العدل، وتامر حبيب، وشريف عرفة، وهادي الباجوري، وهشام نزيه، إخراج إسلام رسمي، وإنتاج سينما فاكتوري

الفنان المصري يواصل تصوير برنامج Arabs Got Talent، والذي يشارك فيه كعضو لجنة تحكيم البرنامج إلى جانب إلى كل من الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والإعلامي اللبناني علي جابر.

#أحمد حلمي #شقيقه
أحمد حلمي

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