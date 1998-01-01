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بعد 63 عاما على زواجهما.. يطلب يدها مجددا

الثلاثاء 12 مارس 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد 63 عاما على زواجهما.. يطلب يدها مجددا


وكالات / سما /

في مشهد ربما يكون سينمائيا أو لم تشهده ربما في الأفلام العاطفية، عندما يركع رجل أمام محبوبته ويفتح علبة تحتوى على خاتم ماسي ويسألها "هل تقبلين الزواج بي؟"

بالطبع في الفيلم تجهش الفتاة بالبكاء من السعادة وتقول له إنها تقبله زوجا له وسط تصفيق الحضور أو ربما دهشتهم.

لكن هذه اللحظة حدثت في الحقيقة، وكان بطلاها زوجان مضى على زواجهما 63 عاما، بحسب ما ذكر موقع قناة سي بي أس الإخبارية.

فقد كان كارل ودونا فون شوارز، من مدينة هيث في ولاية تكساس، رفيقين إبان مرحلة الدراسة الثانوية، وظلا معا طوال السنوات الثلاث والستين، ومرا معا بالكثير من الأحداث والعقبات، خصوصا في العام الماضي.

وأراد كارل أن يجدد التزامه وتعهداته لمحبوبته وزوجته دونا، لذلك فقد ركع على ركبة واحدة وأعاد طلب يدها، ربما كما فعل قبل نحو 6 عقود.

وكان كارل ودونا تزوجا في العام 1956، وأنجبت له 4 أبناء، وصار لهما 9 أحفاد ومثلهم من أحفاد الأبناء، بحسب ما قالت حفيدتهما كارلي غيبس.

وعاشا معا على "الحلوة والمرة" كما يقال، لكن العام الماضي كان الأصعب، خصوصا على دونا التي قضت معظم العام في مراجعة المستشفى بعد أن أجريت لها جراحة في القلب.

وظلت دونا، البالغة من العمر 81 عاما، تعاني من مضاعفات العملية الجراحية طوال الوقت.

#الزواج

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