إسماعيل يبحث مع السفير التونسي توطيد العلاقات الثقافية

رام الله / سما /

استقبل رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم محمود إسماعيل، في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء، سعادة السفير التونسي لدى دولة فلسطين الحبيب بن فرح، وذلك لبحث عدد من القضايا الثقافية بين البلدين، بالإضافة لاستمرارية التنسيق في المحافل الدولية والعربية والإسلامية.

ورحب إسماعيل بالسفير بن فرح مشيدا بالعلاقات التاريخية ما بين الشعبين، وأكد أن الشعب الفلسطيني لن ينسى احتضان تونس قيادةً وشعباً لقيادة الثورة الفلسطينية بعد خروجهم من بيروت والأثر الذي تركه هذا الشعب الشقيق في قلوب كافة أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع إسماعيل السفير التونسي بصورة الأوضاع العامة في فلسطين والعلاقات الفلسطينية مع المنظمات الدولية.

بدوره أكد بن فرح على استمرار الموقف التونسي الداعم للقضية الفلسطينية والشرعية المتمثلة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، مشددا على أهمية الدور الذي تقوم به فلسطين في المنظمات الدولية والعربية والإسلامية.

وتطرق الجانبان لانتخابات المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" ومقرها تونس، المزمع عقدها قريبا، بالإضافة لبحث قضايا تتعلق بالعاصمة المحتلة وما تعانيه من حرب تهويدية واقتحامات مستمرة يعتدي بها الاحتلال على جميع مكونات الحياة من البشر والحضارة والتاريخ.