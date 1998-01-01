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قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من الضفة بينهم فتية

الثلاثاء 12 مارس 2019 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء، 11 مواطنا من الضفة الغربية بينهم فتية.

وأفاد نادي الأسير، بأن مواطنين جرى اعتقالهما من بلدة الخضر في بيت لحم وهما: أحمد يوسف موسى (22 عاماً)، وجودة محمد صبيح (17 عاما).

ومن قلقيلية اعتقل الاحتلال المواطن عبيدة سليمان، إضافة إلى محمود داود (17 عاما)، و محمود برهم (17 عاماً) حيث جرى اعتقالهما مساء أمس.

فيما جرى اعتقال المواطن حذيفة لطفي البرغوثي من بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة، والمواطن محمد حسين مطر،  والفتى أحمد عبد أبو غنام (17 عاما) من القدس.

يُضاف إلى المعتقلين المواطن خالد شريدة من نابلس، ومحمد عدنان عابد من جنين، وعدي العواودة من بلدة دورا في الخليل. 

#الاحتلال

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