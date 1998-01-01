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علامات الولادة القريبة

الثلاثاء 12 مارس 2019 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
علامات الولادة القريبة


وكالات / سما /

علامات الولادة القريبة قد تختلف من امرأة إلى أخرى، تبعًا لعدة عوامل، سوف تطلعنا على كل ذلك اختصاصية النساء والولادة الدكتورة «ريهام خليل»، وتقول: «علامات الولادة القريبة قد تحدث بعضها في الشهر السابع من الحمل إذا كانت الأم معرضة للولادة بهذا الشهر، ولكن تحدث علامات الولادة القريبة غالبًا في بداية الشهر التاسع من الحمل، كدليل على أن الأم الحامل لن تتم الشهر التاسع، وهذا يحدث غالبًا من الولادة الثانية وما بعدها؛ لأن معظم الأمهات في أول حمل يتممن الشهر التاسع من الحمل، وبشكل عام؛ يجب أن تكون كل امرأة على دراية بعلامات الولادة القريبة؛ لتفادي الولادة المفاجئة».

■ علامات الولادة القريبة:

• نزول البطن للأسفل بشكل ملحوظ.

• تغيّر مكان الجنين، وتركز الرأس في أسفل الرحم، وشعور الأم بذلك.

• الشعور بثقل في المنطقة التناسلية، يصاحبه ألم.

• تغيّر في لون الإفرازات المهبلية.

• زيادة الشعور بالتعب العام.

• ارتفاع في ألم الظهر والأجناب والخصر.

• تكرار انقباضات الرحم واستمرارها لوقت أطول.

• حدوث اضطرابات في الإخراج وتكرار حدوث الإسهال.

• أما العلامات القريبة والأخيرة تقريبًا قبل الولادة؛ فهي انفجار كيس الماء وبدء حدوث نوبات الطلق، وتقارب المدة بين تكرارها.

وأخيرًا علامات الولادة القريبة تختلف حدتها، حسب عمر الأم، وحالتها الصحية، وعدد مرات الولادة.

#الولادة

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