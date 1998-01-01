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البدء ببناء مقر "اللجنة القطرية" على أرض مهبط طيران الرئيس الشهيد "عرفات" بغزة

الثلاثاء 12 مارس 2019 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البدء ببناء مقر "اللجنة القطرية" على أرض مهبط طيران الرئيس الشهيد "عرفات" بغزة


غزة / سما/

أعلنت اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بناء مقر اللجنة، بعد أن أوقفته منذ أكثر من عام، بسبب انتقادات لبنائه في مهبط طيران الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وفي العام 2017، وجه سياسيون فلسطينيون، دعوة للأمير القطري، تميم بن حمد ال ثاني، بإصدار تعليماته بوقف بناء مقر اللجنة القطرية، ومنزل السفير القطري في غزة على أرض، تتبع لمهبط طائرة الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وكان فريح أبو مدين، وزير العدل الأسبق طالب في رسالة وجهها لأمير قطر تميم بن حمد، بنقل مقر اللجنة القطرية من مهبط طائرة الرئيس الراحل ياسر عرفات

وأضاف في رسالته: "سمو الأمير تميم أكتب لك، ونحن نعرف حجم المساعدات التي قدمتها بلدكم ونقدرها، وبصفتي مواطن غزى فلسطيني من غزة، أخاطبك بصراحة حول الموقع الذي اختير مقراً وبيتاً للسفير في بقعة عزيزة على وجدان كل مواطن، حيث إن الأرض هي مهبط طائرة الشهيد ياسر عرفات، ولا يزال حطامها معلقاً هناك، بعد أن دمرتها إسرائيل، وهذه البقعة لها رمزية تاريخية للشعب الفلسطيني، وسيكون البناء وخزة في عين وقلب كل من يراه، كما أنه توجد أماكن بديلة".

ووقّع السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أمس الاثنين، عقود إنشاء ثلاثة مشاريع جديدة في قطاع غزة.

وتشمل المشاريع الموقعة، إنشاء مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة- المرحلة الأولى، والتي تشمل الأعمال الخرسانية والبناء والأسوار الخارجية، بتكلفة ما يقارب 630 ألف دولار أمريكي.

كما تتضمن المشاريع الجديدة كلاً من مشروع إنشاء مسجد حي الهدى السكني في جحر الديك بتكلفة 704 ألف دولار أمريكي، وكذلك أعمال إنشاء وتجهيز خزان وقود محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، بتكلفة نحو 350 ألف دولار، وبسعة مليوني لتر.

 

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