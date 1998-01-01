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مطالبات بتخفيض كمية الملح المسموح باستهلاكها يوميا

الثلاثاء 12 مارس 2019 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مطالبات بتخفيض كمية الملح المسموح باستهلاكها يوميا


وكالات / سما /

طالب تقرير أعدته أكاديمية العلوم الوطنية الأمريكية بتخفيض كمية الملح المسموح باستهلاكها في اليوم، إلى 2.3 غرام، بدلا من التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية (5 غرامات).

ويشير الخبراء إلى أن الكثيرين يتناولون كمية من الملح في اليوم أكبر من التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، ولا يلاحظون ذلك. ولكن، استنادا إلى التقرير الجديد، فإن تناول 5 غم من الملح في اليوم له مضار على الصحة، ويعدها الأطباء كمية سامة للجسم. وحسب قولهم، فإنها "تسبب ضررا فوريا ومباشرا للصحة"، كارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة الثقل على الدماغ والكلى.

ووفقا لمعدي التقرير، يجب تخفيض كمية الملح المسموح بتناولها يوميا إلى 2.3 غم، أو أقل. ويقترحون كميات محددة من الملح يوميا للفئات العمرية المختلفة:

- الأطفال (7-12 شهرا) 370 ملغم

- الأطفال (من سنة وحتى 3 سنوات) حتى 800 ملغم

- الأطفال (4-8 سنوات) حتى غرام واحد في اليوم

- الأطفال (9-13 سنة) ما لا يزيد عن 1.2 غرام

- المراهقين فوق عمر 14 سنة والبالغين ما لا يزيد عن 1.5 غم.

#الملح

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