تعرف على أحدث هواتف "سامسونغ" من الداخل

وكالات / سما /

استعرض خبراء قناة "iFixit" المتخصصة بتقييم الهواتف والأجهزة الذكية شريط فيديو، أظهروا فيه المكونات الداخلية لهاتف "+S10"، أحدث هواتف شركة سامسونغ.

وحاول الخبراء إظهار إمكانية الوصول لكل قطعة في داخل الهاتف، حيث بدأوا بنزع الغطاء الخلفي الذي استخدمته سامسونغ لتثبيته أشرطة لاصقة محكمة. وبعدها، بينوا إمكانية استبدال الكاميرا الأمامية التي أتت بعدستين، واحدة بدقة 10 ميغابيكسل، وأخرى لاستشعار العمق في الصورة بدقة 8 ميغابيكسل.

كما أظهر الخبراء مكان البطارية وإمكانية انتزاع اللوحة الأم من داخل الهاتف، ونزع عدسات الكاميرا الأساس عنها، وبينوا مكان الذاكرة الداخلية، وذاكرة الوصول العشوائي للهاتف.

وشرح الخبراء أن الهدف من هذا الفيديو هو تقييم إمكانية إصلاح هذا الهاتف، وسهولة استبدال أجزائه، وأكدوا أنه حصل على 3 درجات فقط من أصل 10 وفقا لتقييمهم، أي أن عملية إصلاحه صعبة مقارنة بباقي الهواتف الذكية.