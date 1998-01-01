  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تعرف على أحدث هواتف "سامسونغ" من الداخل

الثلاثاء 12 مارس 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على أحدث هواتف "سامسونغ" من الداخل


وكالات / سما /

استعرض خبراء قناة "iFixit" المتخصصة بتقييم الهواتف والأجهزة الذكية شريط فيديو، أظهروا فيه المكونات الداخلية لهاتف "+S10"، أحدث هواتف شركة سامسونغ.

وحاول الخبراء إظهار إمكانية الوصول لكل قطعة في داخل الهاتف، حيث بدأوا بنزع الغطاء الخلفي الذي استخدمته سامسونغ لتثبيته أشرطة لاصقة محكمة. وبعدها، بينوا إمكانية استبدال الكاميرا الأمامية التي أتت بعدستين، واحدة بدقة 10 ميغابيكسل، وأخرى لاستشعار العمق في الصورة بدقة 8 ميغابيكسل.

كما أظهر الخبراء مكان البطارية وإمكانية انتزاع اللوحة الأم من داخل الهاتف، ونزع عدسات الكاميرا الأساس عنها، وبينوا مكان الذاكرة الداخلية، وذاكرة الوصول العشوائي للهاتف.

وشرح الخبراء أن الهدف من هذا الفيديو هو تقييم إمكانية إصلاح هذا الهاتف، وسهولة استبدال أجزائه، وأكدوا أنه حصل على 3 درجات فقط من أصل 10 وفقا لتقييمهم، أي أن عملية إصلاحه صعبة مقارنة بباقي الهواتف الذكية.

#سامسونغ

الأكثر قراءة اليوم

بتكلفة 1.7 مليون دولار.. العمادي يوقّع عقود 3 مشاريع جديدة في غزة

حسين الشيخ يعقب على إدخال أموال المنحة القطرية لغزة !!

فتح: الاموال الاسرائيلية لغزة هدفها الانفصال وأربع قضايا خطط لها الاحتلال ونفذتها "حماس"

نتنياهو يزعم : نرسل الأموال لغزة لمنع قيام دولة فلسطينية وللحفاظ على الانقسام بين فتح وحماس

حماس : ننتظر ردا إسرائيليا حول "التهدئة" عبر الوسيط "المصري" خلال أيام

ملادينوف يغادر قطاع غزة بعد زيارته للمنطقة الصناعية ولقائه العمادي

المركز الفلسطيني يستنكر اعتقال امن غزة 12 مواطنا لدعوتهم لتجمع سلمي في جباليا الخميس

الأخبار الرئيسية

الوفد المصري يصل غزة الخميس حاملا الرد الاسرائيلي على شروط حماس للتهدئة

33ira

فاجعة .. صور: وفاة شقيقتين واصابة ثالثة بجراح حرجة في حريق بمنزل برفح

مصدر سياسي إسرائيلي يكشف: نتنياهو متخوف من التصعيد مع حماس بغزة

وسط تعتيمٌ مقصودٌ و تسريبات كثيرة.. الكشف عن تفاصيل التفاهمات بين حماس وإسرائيل

استشهاد شاب متاثرا بجروحه خلال مسيرات غزة شرق البريج