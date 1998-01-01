احذر من تلك التطبيقات إن كنت من مستخدمي "أندرويد"!

وكالات / سما /

حذّرت مؤسسة "Privacy International" المعنية بشؤون الخصوصية وترويج البيانات من بعض التطبيقات التي تتجسس على الهواتف التي تعمل بأنظمة أندرويد.

وأشارت المؤسسة إلى أن بعض التطبيقات التي ظهرت في السنوات الأخيرة على هواتف أندرويد، تقوم بجمع البيانات من الهواتف وترسلها إلى "فيسبوك" ليستفيد منها القائمون عليه في توجيه الإعلانات على موقعهم، وتحديد استراتيجية لتلك الإعلانات، تستهدف تطلعات المستخدمين.

ومن أبرز تلك التطبيقات جاء "Duolingo" الذي يستخدم لتعلّم اللغات، وتطبيق "Indeed" الذي يستخدمه الملايين للبحث عن فرص عمل عبر الإنترنت، وتطبيق "Yelp" الذي يقدم للمستخدمين خدمات متنوعة.

كما أوضح الخبراء في "Privacy International" أن نشاطات تجسسية مشابهة كانت قد لوحظت في تطبيقي "Spotify Skyscanner" و"KAYAK"، لكنها توقفت مؤخرا بعد أن أثاروا قضية التجسس علنا.

وفي سياق مشابه، كانت شركة "GuardianApp" المتخصصة بأمن المعلومات قد حذرّت العام الفائت من تطبيقات تتجسس على هواتف "آبل"، وتسجل بعض بيانات الهواتف كبيانات الـ "GPS" وشبكات الـ "Wi-Fi" التي يتصل بها الجهاز، والمواقع التي يتصفحها المستخدم وترسلها إلى جهات ومخدمات مشبوهة أحيانا.