"واتس اب" يحظر بعض مستخدميه ويحذرهم من احتمال حذف سجلاتهم!

وكالات / سما /

قامت شركة "واتس اب" بحظر بعض مستخدمي التطبيق حول العالم بشكل مؤقت، محذرة إياهم من إمكانية حذف سجل دردشاتهم بالكامل.

وبحسب صحيفة "ميترو" البريطانية اليوم السبت، يعود ذلك لسعي تطبيق المراسلة الأشهر في العالم لمنع استخدام نسخا غير أصلية منه تحمل اسم "واتساب" وعلامته التجارية.

وكشف التطبيق أن برامجه تقوم بجولات إلكترونية لتوقيف الإصدارات المزيفة، وحثت الشركة أي شخص يعتقد أن البرنامج الذي يستخدمه ليس أصليا بأخذ نسخ احتياطية لمحفوظات الدردشة، لأنه من الممكن أن ينتهي به الأمر بفقدانها عند نقله إلى التطبيق الرسمي.

كما جاء في البيان:" إذ تلقيتم رسالة تحمل جملة.. لقد تم حظر حسابك.. فهذا يعني أنك تستخدم نسخة غير مدعومة من التطبيق، وفي هذه الحالة لابد من أن تقوم بتنزيل النسخة الرسمية لكي تتمكن من مواصلة واتساب".