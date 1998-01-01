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مصدر سياسي إسرائيلي يكشف: نتنياهو متخوف من التصعيد مع حماس بغزة

الثلاثاء 12 مارس 2019 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر سياسي إسرائيلي يكشف: نتنياهو متخوف من التصعيد مع حماس بغزة


القدس المحتلة / سما /

كشف مصدر سياسي إسرائيلي، لصحيفة "معاريف" العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيمن نتنياهو، متخوف من اندلاع تصعيد عسكري مع حركة حماس بقطاع غزة.

ونقلت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، عن المصدر قوله: "إن هدف نتنياهو، هو ابعاد أي تصعيد مع حماس بغزة، الى ما بعد الانتخابات، بأي ثمن".

وبحسب الصحيفة العبرية، أضاف المصدر الإسرائيلي: "حركة حماس تفهم ذلك جيدا، وتتصرف وفق ذلك، وتقوم بابتزاز إسرائيل".

وتابع المصدر: "هناك مساعي للتهدئة، لكن لا يوجد لدينا أوهام حول تحقيقها، وما يحدث الآن هو محاولة وقف النزيف، وليس واضحا كيف ستكون الأيام القادمة".

وأشار المصدر، الى أن جهود المبعوث الدولي ملينيدوف، والجهود، القطرية والجهود المصرية، لم تقرب الأطراف حتى الآن لاتفاق تهدئة.

وزعم، أن حماس خفضت من مستوى العنف على حدود قطاع غزة بالأمس، وذلك من أجل الضغط على إسرائيل، في محاولة منها للوصول الى انجازات سياسية.

ولفت المصدر الإسرائيلي، الى أن إسرائيل ليست معنية بالتصعيد في هذه الفترة، وأنه من المتوقع أن تقوم حماس بالعودة للعنف على الحدود، في حال فشل المساعي للتوصل الى تهدئة، خصوصا في نهاية شهر مارس الجاري.

وختم المصدر بالقول: "في هذه الحالة، سيدهور الوضع بالجنوب من جديد، ولن تكون إسرائيل قادرة على فعل شيء، فنتنياهو يحافظ على أوراق المساومة بيده، والكابينت لا ينعقد، وامكانية شن هجمات على غزة ضعيفة جدا، بسبب حساسية المرحلة".

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