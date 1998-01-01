  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محيسن : قطر تتاّمر على المشروع الوطني الفلسطيني وتعمل لخدمة المشروع الصهيوني

الثلاثاء 12 مارس 2019 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محيسن : قطر تتاّمر على المشروع الوطني الفلسطيني وتعمل لخدمة المشروع الصهيوني


رام الله /سما/

علّق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن اليوم الثلاثاء، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما يتعلق بأن تل أبيب تسمح بوصول الأموال لقطاع غزة لإبقاء الفلسطينيين منقسمين مؤكدا ان القضية الفلسطينية تتعلق لمؤامرة تصفية بالتعاون مع دولة قطر.
وقال محيسن في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم إن "إسرائيل هيأت الأجواء لحماس بأن تسيطر على قطاع غزة بقصف وتدمير مواقع الأجهزة الأمنية وبالتالي تقوية حماس وأسفر ذلك عن فصلها عن باقي أجزاء الوطن".

وأضاف "إسرئيل كان هدفها تدمير المشروع الوطني الفلسطيني وبألا يكون هناك دولة فلسطينية وبالتالي ما صرح به نتنياهو ليس جديداً ولكن تأكيداً لاستراتيجيته التي تؤكد على تطبيق (صفقة القرن) بالاتفاق الكامل بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية".

واتهم محيسن قطر "إن جولات السفير محمد العمادي مؤامرة على المشروع الوطني الفلسطيني وخروج عن قرارات القمم العربية السابقة".

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أنه آن الأوان لقطر أن تتوقف عن هذه التحركات التي تصب في خدمة المشروع الصهيوني بعمل دويلة في غزة وضرب إقامة دولة فلسطينية وآن الأوان لوقف دفع الأموال ويجب على حماس أن تراجع هذه الاستراتيجية التي تتساوق فيها حماس بعيداً عن المشروع الوطني.

وقال محيسن" الدولارات التي توزعها قطر مغموسة بدم الشهداء وشعبنا الفلسطيني في غزة سيفشل هذه المشاريع التي تهدف لتمزيق وحدة الشعب الفلسطيني ومنع إقامة دولة فلسطينية". 

وتابع"بعد أيام هناك مؤتمر قمة في تونس نأمل أن يكون هناك مراجعة لقمة بيروت والمبادرة العربية، وقمة الظهران فيما يتعلق بالسلوك القطري وتطبيع الأنظمة العربية في وقت نشهد فيه هجوماً إسرائيلياً على شعبنا الفلسطيني".

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أنه "لا يمكن أن تقدم إسرائيل أي شيء لشعبنا تحت بند إنساني فهي تحاصر قطاع غزة وتقتل الصيادين بالتالي هذه الأموال تأتي ليس لدافع إنساني ولكن ضمن استراتيجية استعمارية بإبعاد غزة عن الضفة والقدس وإبعاد إقامة دولة فلسطينية".

وشدّد محيسن على أن القطريين إذا أرادوا تقديم الأموال " يجب أن تُقدم عبر السلطة الوطنية الفلسطينية والسلطة تقدم 100 مليون دولار لشعبنا في غزة شهريا وليست منّة وهي استحقاق للذين يخرجون في شوارع غزة للوقوف خلف الرئيس عباس ومواجهة (صفقة القرن).

الأكثر قراءة اليوم

حسين الشيخ يعقب على إدخال أموال المنحة القطرية لغزة !!

فتح: الاموال الاسرائيلية لغزة هدفها الانفصال وأربع قضايا خطط لها الاحتلال ونفذتها "حماس"

نتنياهو يزعم : نرسل الأموال لغزة لمنع قيام دولة فلسطينية وللحفاظ على الانقسام بين فتح وحماس

فيديو يحبس الأنفاس: حوت يبتلع غواصا ثم يبصقه!

حماس : ننتظر ردا إسرائيليا حول "التهدئة" عبر الوسيط "المصري" خلال أيام

ملادينوف يغادر قطاع غزة بعد زيارته للمنطقة الصناعية ولقائه العمادي

المركز الفلسطيني يستنكر اعتقال امن غزة 12 مواطنا لدعوتهم لتجمع سلمي في جباليا الخميس

الأخبار الرئيسية

33ira

فاجعة .. صور: وفاة شقيقتين واصابة ثالثة بجراح حرجة في حريق بمنزل برفح

مصدر سياسي إسرائيلي يكشف: نتنياهو متخوف من التصعيد مع حماس بغزة

وسط تعتيمٌ مقصودٌ و تسريبات كثيرة.. الكشف عن تفاصيل التفاهمات بين حماس وإسرائيل

استشهاد شاب متاثرا بجروحه خلال مسيرات غزة شرق البريج

العمادي

بتكلفة 1.7 مليون دولار.. العمادي يوقّع عقود 3 مشاريع جديدة في غزة