  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإسلامية المسيحية تحذر: الاحتلال يشجع الاعتداء على الكنائس بتبرئة المتهمين

الثلاثاء 12 مارس 2019 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الثلاثاء الموافق 12/3/2018م، تبرئة محكمة الاحتلال في مدينة اللد مستوطنين احرقا كنيسة "نياحة العذراء" في القدس عام 2016، وكنيسة الطابغة على الشاطيء الشمالي لبحيرة طبريا عام 2015، تشيجع رسمي واضح على الاعتداء على المقدسات ودور العبادة.

ونددت الهيئة في بيانها تواطئ سلطات الاحتلال مع سوائب المتطرفين والمستوطنين المتهمين بالاعتداء على الفلسطينيين ودور العبادة، من خلال تبرئتهم او تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.

ومن جانبه اشار الامين العام الدكتور حنا عيسى الى خطورة تبرئة المتهمين، مؤكداً على ان هذه الخطوة ستجشع على المزيد من الانتهاكات والاعتداءات بحق الكنائس ودور العبادة ورجال الدين، داعياً سلطات الاحتلال الى تحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية للاماكن الدينية ودور العبادة أولاً، ومحاكمة كل من يعتدي على الكنائس والمساجد واحترام الديانات السماوية جميعها.

ودعت الهيئة إلى ضرورة وقف الاعتداء على المقدسات ودور العبادة واحترام جميع الديانات.

#الإسلامية المسيحية

الأكثر قراءة اليوم

حسين الشيخ يعقب على إدخال أموال المنحة القطرية لغزة !!

فتح: الاموال الاسرائيلية لغزة هدفها الانفصال وأربع قضايا خطط لها الاحتلال ونفذتها "حماس"

نتنياهو يزعم : نرسل الأموال لغزة لمنع قيام دولة فلسطينية وللحفاظ على الانقسام بين فتح وحماس

فيديو يحبس الأنفاس: حوت يبتلع غواصا ثم يبصقه!

حماس : ننتظر ردا إسرائيليا حول "التهدئة" عبر الوسيط "المصري" خلال أيام

ملادينوف يغادر قطاع غزة بعد زيارته للمنطقة الصناعية ولقائه العمادي

المركز الفلسطيني يستنكر اعتقال امن غزة 12 مواطنا لدعوتهم لتجمع سلمي في جباليا الخميس

الأخبار الرئيسية

33ira

فاجعة .. صور: وفاة شقيقتين واصابة ثالثة بجراح حرجة في حريق بمنزل برفح

مصدر سياسي إسرائيلي يكشف: نتنياهو متخوف من التصعيد مع حماس بغزة

وسط تعتيمٌ مقصودٌ و تسريبات كثيرة.. الكشف عن تفاصيل التفاهمات بين حماس وإسرائيل

استشهاد شاب متاثرا بجروحه خلال مسيرات غزة شرق البريج

العمادي

بتكلفة 1.7 مليون دولار.. العمادي يوقّع عقود 3 مشاريع جديدة في غزة