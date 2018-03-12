الإسلامية المسيحية تحذر: الاحتلال يشجع الاعتداء على الكنائس بتبرئة المتهمين

رام الله / سما /

اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الثلاثاء الموافق 12/3/2018م، تبرئة محكمة الاحتلال في مدينة اللد مستوطنين احرقا كنيسة "نياحة العذراء" في القدس عام 2016، وكنيسة الطابغة على الشاطيء الشمالي لبحيرة طبريا عام 2015، تشيجع رسمي واضح على الاعتداء على المقدسات ودور العبادة.

ونددت الهيئة في بيانها تواطئ سلطات الاحتلال مع سوائب المتطرفين والمستوطنين المتهمين بالاعتداء على الفلسطينيين ودور العبادة، من خلال تبرئتهم او تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.

ومن جانبه اشار الامين العام الدكتور حنا عيسى الى خطورة تبرئة المتهمين، مؤكداً على ان هذه الخطوة ستجشع على المزيد من الانتهاكات والاعتداءات بحق الكنائس ودور العبادة ورجال الدين، داعياً سلطات الاحتلال الى تحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية للاماكن الدينية ودور العبادة أولاً، ومحاكمة كل من يعتدي على الكنائس والمساجد واحترام الديانات السماوية جميعها.

ودعت الهيئة إلى ضرورة وقف الاعتداء على المقدسات ودور العبادة واحترام جميع الديانات.