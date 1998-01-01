عائلة دي ليخت تقربه من الانتقال إلى برشلونة

وكالات / سما /

يُواصل نادي برشلونة الإسباني، مساعيه الرامية للحصول على خدمات ماتياس دي ليخت، مدافع آياكس أمستردام الهولندي، في الميركاتو الصيفي القادم.

وذكر “راديو كتالونيا”، أن دي ليخت، يعتبر أولوية بالنسبة لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية، إذ يعتزم النادي الكتالوني تعزيز كتيبته الكروية بواحد من أحسن اللاعبين الشباب حالياً في عالم الساحرة المستديرة.

ويُعد دي ليخت محط أنظار عدة أندية أوروبية عملاقة على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس، إذ خطف المدافع الصلب الأنظار بقوة هذا الموسم، بفضل قدراته الدفاعية الكبيرة وشخصيته القيادية فوق المستطيل الأخضر.

ووفقاً لنفس المصدر المذكور، فإن عائلة دي ليخت والجهاز الإداري في آياكس أمستردام، واثقون من انتقال المدافع الشاب إلى برشلونة، حيث يعتبرون هذا الأمر بديهياً في ظل رغبة اللاعب في ارتداء قميص البلاوجرانا.

ونوه المصدر الموالي للنادي الكتالوني، إلى أن صفقة التعاقد مع دي ليخت ستكلف خزائن برشلونة ما يقارب 70 مليون يورو.

يشار إلى أن ماتياس دي ليخت يبلغ من العمر 19 عاماً، ويرتبط بعقد مع أياكس أمستردام يمتد حتى صيف 2021، وتبلغ القيمة المالية للمدافع الهولندي حالياً تقريباً 65 مليون يورو.