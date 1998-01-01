لاعبو ريال مدريد يودعون سولاري بعبارات الامتنان

وكالات / سما /

ودع لاعبو ريال مدريد، مدربهم سانتياجو سولاري، الذي أقيل من منصبه مساء أمس الإثنين، عقب الإعلان الرسمي عن عودة زين الدين زيدان لقيادة العارضة الفنية للنادي الملكي.

وخلال فترته مع الفريق الأول للمرينجي، حظي سولاري بعلاقات منسجمة مع مجموعة كبيرة من اللاعبين الواعدين، مثل سيرجيو ريجيلون وماركوس يورينتي وفينيسيوس جونيور، لكنه كان مكروهاً من لاعبين آخرين على غرار إيسكو ونافاس ومارسيلو.

وكتب ماركوس يورينتي على حسابه الرسمي بتويتر: “ميستر، شكراً لإعطائي الفرصة، لثقتك بي ولمساعدتي على تقديم ما يوجد لدي، أتمنى لك الأفضل في المستقبل”.

أما سيرجيو ريجيلون فقد ودع سولاري بالقول: “أنا ممتن للغاية للمدرب الذي وضع ثقته بي للعب مع الفريق الأول لريال مدريد، سواء على الصعيد المهني أو الشخصي، أنا مقتنع بأن مستقبلك سيكون رائعاً لأنك تستحق ذلك، شكراً لإيمانك بي”.

وكتب فينيسيوس جونيور على حسابه بانستجرام: “شكراً على كل شيء، لمساعدتي منذ يوم وصولي إلى هنا، للثقة والفرص، ليباركك الرب دائماً، تستحق كل ما هو جيد في حياتك”.