يوفنتوس سيُواجه توأمه الأوروبي في مباراة اليوم

وكالات / سما /

شدد جيورجيو كيليني، مدافع نادي يوفنتوس، على صعوبة المهمة أمام أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن الفريق الإسباني يتسم بأسلوب شبيه بنهج السيدة العجوز.

وقال كيليني قبل سويعات من بداية اللقاء المنتظر: “أتلتيكو مدريد فريق يدافع بشكل جيد، وهذا ليس أمراً جديداً عليه، إنه الفريق الأوروبي الذي يشبهنا، فريق صلب من الصعب التسجيل في شباكه، أضعه دوماً في مكانة رفيعة”.

واستدرك بالقول: “لكن هذا لا يعني أنني أقول، إننا لا يمكننا التسجيل في مرماه، وذلك لأن لديه نقاط ضعف أيضاً”.

وعما تكتسيه المباراة من أهمية، قال كيليني: “في كل ليلة وقبل أن أخلد للنوم، أفكر في أتلتيكو مدريد.. إنها مباراة رائعة في دور الـ16، ويجب أن نرتقي لمستوى المهمة الملقاة على عاتقنا، إذا ما استطعنا قلب نتيجة مباراة الذهاب، سيكون ذلك حدثاً استثنائياً”.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد، ما يعني أن مهمة يوفنتوس بالعودة وتسجيل 3 أهداف (أو هدفين على الأقل) دون استقبال أي هدف، ستكون في غاية الصعوبة.